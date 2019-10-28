Випуск новин за 10:00: Віза Грановського в Ізраїль. Надзвичайний стан у Каліфорнії

У випуску новин за 28 жовтня станом на 10:00 – соратник Порошенка Олександр Грановський отримав імміграційну візу в Ізраїль, рро це пише видання Kyiv Post, посилаючись на власні джерела. Сам він все спростовує. В американському штаті Каліфорнія оголосили надзвичайний стан через сильні лісові пожежі. Майже сотня будинківзгоріли, довелося евакуювати сотні тисяч жителів.

Також у випуску:

Масштабна пожежа спалахнула у Гідропарку в Києві: напередодні вночі там вщент згоріло місцеве кафе.

На Київщині чоловік заліз на сусідське подвір'я і хотів підірвати гранатою всю сім'ю, натомість на лікарняному ліжку опинився сам.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що навколо партії "Слуга народу" та детектору брехні занадто багато уваги.

У Лівані, протестуючи проти дій уряду, тисячі людей взялись за руки та стали у ланцюг національної єдності.