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      Випуск новин за 10:00: Віза Грановського в Ізраїль. Надзвичайний стан у Каліфорнії

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 жовтня станом на 10:00 – соратник Порошенка Олександр Грановський отримав імміграційну візу в Ізраїль, рро це пише видання Kyiv Post, посилаючись на власні джерела. Сам він все спростовує. В американському штаті Каліфорнія оголосили надзвичайний стан через сильні лісові пожежі. Майже сотня будинківзгоріли, довелося евакуювати сотні тисяч жителів.

      Також у випуску: 

      Масштабна пожежа спалахнула у Гідропарку в Києві: напередодні вночі там вщент згоріло місцеве кафе. 

      На Київщині чоловік заліз на сусідське подвір'я і хотів підірвати гранатою всю сім'ю, натомість на лікарняному ліжку опинився сам.

      Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що навколо партії "Слуга народу" та детектору брехні занадто багато уваги.

      У Лівані, протестуючи проти дій уряду, тисячі людей взялись за руки та стали у ланцюг національної єдності.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Випуск новин Новини Ізраїля Пожежа у Каліфорнії
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