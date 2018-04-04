Випуск новин за 10:00: Втрати на фронті. Трамп хоче вивести війська з Сирії
У випуску новин за 4 квітня станом на 10:00 – окупанти 24 рази відкривали вогонь по наших позиціях, один військовий поранений. Про свій намір Трамп заявив на спільній прес-конференції з президентами країн Балтії, президент США зазначив, що знищення Ісламської держави практично завершили.
Також у випуску:
Холодницького і Ситника чекають у Раді.
Трамп хоче вивести війська з Сирії.
Помер Юрій Солошенко.
Джерело: 24 Канал
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