Випуск новин за 10:00: Закриття справи Продана. Українські моряки в полоні РФ

У випуску новин за 12 березня станом на 10:00 – Національне антикорупційне бюро закрило справу проти екс-виконувача обов'язків глави ДФС Мирослава Продана, якого підозрювали у незаконному збагаченні на майже 90 мільйонів гривень. Рідні полонених моряків закликали ООН звільнити військовослужбовців морських сил.

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