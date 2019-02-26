Випуск новин за 10:00: Затори у Києві. Вирок для екс-голови Генштабу

У випуску новин за 26 лютого станом на 10:00 – на центральних магістралях столиці України ускладнено рух, а все через негоду. Екс-керівник Генштабу ЗСУ Володимир Замана, якого підозрюють у державній зраді, буде під вартою до 27 березня.

Також у випуску:

На Сході України загинув один український військовий, майже 100 снарядів та мін калібру 125 міліметрів за день випустили проросійські бойовики по позиціях ЗСУ.

Журналісти програми "Наші гроші" викрили приголомшливу корупційну схему розкрадань в оборонці на чолі з членом РНБО та другом Петра Порошенка.

У Харкові суд оголосить вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, які є фігурантами смертельних ДТП.