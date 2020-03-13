Випуск новин за 10:00: Затримані у викраденні майданівців. Система відеофіксації у Києві

У випуску новин за 13 березня станом на 10:00 – суд відправив під арешт Сергія Мисливого, якого підозрюють у викраденні учасників Евромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького. Від 1 травня у Києві та області запрацює система відеофіксації перевищення швидкості.

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Словаччина від сьогодні закрила кордон через ситуацію із коронавірусом. Право в'їжджати до країни матимуть тільки ті, хто має словацьке громадянство, або документи, які надають право постійно або тимчасово проживати в країні.

Вже сьогодні РНБО на засіданні вирішить, чи закривати кордони через поширення коронавірусу.

Вночі російські найманці обстріляли з мінометів 82 калібру позиції наших військових біля Лебединського. Випустили 11 мін. На щастя, минулося без втрат.

Стало відомо, що вірус Covid-19 вже дістався й дружини канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.