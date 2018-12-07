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      Випуск новин за 10:00: Заворушення в Афінах. Запрошення на Об'єднавчий собор

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 грудня станом на 10:00 – щонайменше троє осіб постраждали внаслідок зіткнень мітингувальників з поліцією у столиці Греції. Мітинг відбувався до 10-х роковин вбивства поліцією 15-річного підлітка. В Україні архієреї почали отримувати від Вселенського патріархату запрошення на Об'єднавчий собор.

      Також у випуску:

      Німеччина пропонує розширити мандат місії ОБСЄ на Азовське море.

      Литва першою з країн ЄС має намір запровадити санкції через агресію РФ на Азові.

      Проросійські бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, що у кілька разів менше, ніж у середньому протягом минулого тижні.

      Теги: Випуск новин Греція Собор Релігія
      Джерело: 24 канал
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