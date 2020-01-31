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      Випуск новин за 10:00: Заява ВООЗ щодо коронавірусу. Цинізм окупантів у Криму

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 січня станом на 10:00 – у Всесвітній організації охорони здоров'я коронавірус оголосили міжнародною загрозою. Адже кількість заражень за межами Китаю невпинно зростає. В окупованому Криму так звані місцеві чиновниці навідались до ветеранів у дороговартісних шубах, щоб подарували їм хліб. Такий цинічний вчинок обурив не тільки користувачів соцмереж, а й навіть політиків в РФ.

      Також у випуску: 

      Російські найманці вкотре застосували важке озброєння на Донбасі: загалом ворог шість разів порушив режим припинення вогню.

      Держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео прибув до України: його літак приземлився у столиці напередодні.

      Володимир Зеленський призначив у владу низку посадовців з уряду експрем'єра Азарова, які потрапляють під дію закону "Про очищення влади".

      Верховний суд вирішить долю вкладів Суркісів у націоналізованому Приватбанку.

       

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      Теги: Новини України Анексія Криму Випуск новин Новини Криму
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