Випуск новин за 10:00: Заява ВООЗ щодо коронавірусу. Цинізм окупантів у Криму

У випуску новин за 31 січня станом на 10:00 – у Всесвітній організації охорони здоров'я коронавірус оголосили міжнародною загрозою. Адже кількість заражень за межами Китаю невпинно зростає. В окупованому Криму так звані місцеві чиновниці навідались до ветеранів у дороговартісних шубах, щоб подарували їм хліб. Такий цинічний вчинок обурив не тільки користувачів соцмереж, а й навіть політиків в РФ.

Також у випуску: Російські найманці вкотре застосували важке озброєння на Донбасі: загалом ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео прибув до України: його літак приземлився у столиці напередодні. Володимир Зеленський призначив у владу низку посадовців з уряду експрем'єра Азарова, які потрапляють під дію закону "Про очищення влади". Верховний суд вирішить долю вкладів Суркісів у націоналізованому Приватбанку.