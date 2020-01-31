Випуск новин за 10:00: Заява ВООЗ щодо коронавірусу. Цинізм окупантів у Криму
У випуску новин за 31 січня станом на 10:00 – у Всесвітній організації охорони здоров'я коронавірус оголосили міжнародною загрозою. Адже кількість заражень за межами Китаю невпинно зростає. В окупованому Криму так звані місцеві чиновниці навідались до ветеранів у дороговартісних шубах, щоб подарували їм хліб. Такий цинічний вчинок обурив не тільки користувачів соцмереж, а й навіть політиків в РФ.
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