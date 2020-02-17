Випуск новин за 10:00: Збільшення кількості смертей через коронавірус. Обстріли на фронті

У випуску новин за 17 лютого станом на 10:00 – смертельно небезпечний коронавірус продовжує забирати життя у Китаї. За минулу добу у провінції Хубей від наслідків інфекції померла сотня людей. Бойовики продовжують порушувати Мінські угоди. Біля Кримського, Лебединського, Оріхового, Новозванівки та Хутора Вільний гатили з заборонених мінометів.

Також у випуску: В столиці затримали кримінального авторитета Євгена Анісімова, який за часів Януковича він вимагав гроші у запорізьких підприємців. У Броварах п'яний поліцейський збив на пішохідному переході двох людей. Автомобіль "Ауді" на шаленій швидкості біля пішохідного переходу збив цілу родину, що чекала зеленого сигналу світлофору.