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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      Випуск новин за 10:00: Збільшення кількості смертей через коронавірус. Обстріли на фронті

      Випуск новин

      У випуску новин за 17 лютого станом на 10:00 – смертельно небезпечний коронавірус продовжує забирати життя у Китаї. За минулу добу у провінції Хубей від наслідків інфекції померла сотня людей. Бойовики продовжують порушувати Мінські угоди. Біля Кримського, Лебединського, Оріхового, Новозванівки та Хутора Вільний гатили з заборонених мінометів.

      Також у випуску:

      В столиці затримали кримінального авторитета Євгена Анісімова, який за часів Януковича він вимагав гроші у запорізьких підприємців.

      У Броварах п'яний поліцейський збив на пішохідному переході двох людей.

      Автомобіль "Ауді" на шаленій швидкості біля пішохідного переходу збив цілу родину, що чекала зеленого сигналу світлофору.

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      сьогодні
      13011
      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин
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