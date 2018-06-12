Випуск новин за 10:00: Зустріч Трампа і Кім Чен Ина. Покарання за кнопкодавство

У випуску новин за 12 червня станом на 10:00 – 12 червня пройшла історична зустріч президента США Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Очільники обох країн підписали угоду, про що саме у ній йшлося поки не розголошують. У Верховній Раді пропонують карати народних депутатів за кнопкодавство. Відповідний законопроект зареєстрував нардеп від Народного Фронту Леонід Ємець.

Також у випуску: У Чернівцях через дискримінацію та порушення прав жінок змусили зняти рекламу кафе з білборда. По усій Україні, крім південних областей, оголошено штормове попередження. Минулої доби російські окупанти 27 разів обстріляли позиції ЗСУ, троє наших захисників поранені.