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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 10:00: Зустріч Трампа і Кім Чен Ина. Покарання за кнопкодавство

Випуск новин 36 Читать новость на русском

У випуску новин за 12 червня станом на 10:00 – 12 червня пройшла історична зустріч президента США Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Очільники обох країн підписали угоду, про що саме у ній йшлося поки не розголошують. У Верховній Раді пропонують карати народних депутатів за кнопкодавство. Відповідний законопроект зареєстрував нардеп від Народного Фронту Леонід Ємець.

Також у випуску:

У Чернівцях через дискримінацію та порушення прав жінок змусили зняти рекламу кафе з білборда.

По усій Україні, крім південних областей, оголошено штормове попередження.

Минулої доби російські окупанти 27 разів обстріляли позиції ЗСУ, троє наших захисників поранені.

Теги: Дональд Трамп Кім Чен Ин Верховна Рада Випуск новин Сінгапур Законопроект Ємець Леонід Олександрович
Джерело: 24 канал
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