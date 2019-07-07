Випуск новин за 11:00: День ВМС України. Вибух бензовозу у Росії

У випуску новин за 7 липня станом на 11:00 – сьогодні в Україні День Військово-Морських сил. З розмахом День ВМС відзначили в Одесі, там був і Зеленський. Також на головному причалі міста влаштували показ військової техніки. У Росії вибухнув бензовоз. За останніми даними, загинули 3 людини та ще 7 постраждали. З'ясувалося, що водій вантажівки був п’яним.

Також у випуску: У Києві п'яний водій влетів у таксі, у якій їхали пасажири з дитиною. На Донбасі внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро українських військових. Затриманий СБУ Цемах зізнався, що сховав "Бук", з якого було збито MH17.

Джерело: 24 канал