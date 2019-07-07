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      Випуск новин за 11:00: День ВМС України. Вибух бензовозу у Росії

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 липня станом на 11:00 – сьогодні в Україні День Військово-Морських сил. З розмахом День ВМС відзначили в Одесі, там був і Зеленський. Також на головному причалі міста влаштували показ військової техніки. У Росії вибухнув бензовоз. За останніми даними, загинули 3 людини та ще 7 постраждали. З'ясувалося, що водій вантажівки був п’яним.

      Також у випуску:

      У Києві п'яний водій влетів у таксі, у якій їхали пасажири з дитиною.

      На Донбасі внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро українських військових.

      Затриманий СБУ Цемах зізнався, що сховав "Бук", з якого було збито MH17.

      blog_ava
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      сьогодні
      12020
      Теги: Збройні сили України Новини Росії Випуск новин Новини Одеси Вибух
      Джерело: 24 канал
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