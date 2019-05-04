Випуск новин за 11:00: Доказ присутності РФ на Донбасі. В Україну йде негода

У випуску новин за 4 травня станом на 11:00 – місія ОБСЄ зафіксувала у терористів на Луганщині новітню станцію наземної розвідки "Кредо-М1". Так, Росія використовує Донбас як полігон для випробування новітньої зброї. Надзвичайники оголосили штормове попередження – шквальні вітри. Штормову погоду із грозами і зливами очікують майже по всій території країни. Крім того, можливий град.

Також у випуску: Безсмертний полк таки пройде Києвом 9-го травня. У Флориді "Боїнг" сів у річку через потужний шторм, усі пасажири живі. Російські найманці на Донбасі за минулу добу відкривали вогонь 21 раз.

Джерело: 24 канал