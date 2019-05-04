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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      Выпуск новостей за 11:00: Доказательство присутствия РФ на Донбассе. В Украину идет непогода

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 11:00 – миссия ОБСЕ зафиксировала у террористов на Луганщине новейшую станцию наземной разведки "Кредо-М1". Так, Россия использует Донбасс как полигон для испытания новейшего оружия. МЧСники объявили штормовое предупреждение – шквальные ветры. Штормовую погоду с грозами и ливнями ожидают почти по всей территории страны. Кроме того, возможен град.

      Также в выпуске:

      Бессмертный полк таки пройдет по Киеву 9-го мая.

      Во Флориде "Боинг" сел в реку из-за мощного шторма, все пассажиры живы.

      Российские наемники на Донбассе за минувшие сутки открывали огонь 21 раз.

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      Теги: Выпуск новостей ГСЧС Погода ОБСЕ Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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