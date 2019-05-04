Выпуск новостей за 11:00: Доказательство присутствия РФ на Донбассе. В Украину идет непогода
В выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 11:00 – миссия ОБСЕ зафиксировала у террористов на Луганщине новейшую станцию наземной разведки "Кредо-М1". Так, Россия использует Донбасс как полигон для испытания новейшего оружия. МЧСники объявили штормовое предупреждение – шквальные ветры. Штормовую погоду с грозами и ливнями ожидают почти по всей территории страны. Кроме того, возможен град.
Также в выпуске:
Бессмертный полк таки пройдет по Киеву 9-го мая.
Во Флориде "Боинг" сел в реку из-за мощного шторма, все пассажиры живы.
Российские наемники на Донбассе за минувшие сутки открывали огонь 21 раз.
Источник: 24 канал
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