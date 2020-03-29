Випуск новин за 11:00: Друга партія медзасобів з Китаю. Обстріли на Донбасі
У випуску новин за 29 березня станом на 11:00 – літак із захисними масками, костюмами та іншими протиепідемічними засобами з Китаю прибув в Україну. Двоє бійців минулої доби поранено на передовій. Бойовики вкотре обстрілювали наші позиції з забороненої Мінськом зброї. Загалом у Штабі ООС зафіксували 15 атак.
Також у випуску:
Загальна кількість хворих в Україні за підсумками суботи становить 418. Кількість видужалих на цей момент – 5, загиблих – вже 9.
З 30 березня Росія закриває кордони. Всі автомобільні, залізничні та пішохідні пропускні пункти будуть закриті для перетину.
Останній спецрейс прибув до Києва і з Нью-Йорка, додому повернулося ще 359 українців. Однак, це лише третина охочих.
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