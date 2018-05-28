Випуск новин за 11:00: Фаза "гарячої війни" на Донбасі. Суд у справі Сущенка

У випуску новин за 28 травня станом на 11:00 – спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що ситуація на Донбасі перейшла в активну фазу – "гарячу війну". Сьогодні у Москві відбудеться засідання у справі незаконно затриманого українського журналіста. І після дебатів двох сторін він має виголосити свою фінальну промову.

Також у випуску: Лава із вулкану Кілауеа може перекрити останній шлях евакуації на Гаваях. За минулу добу на Донбасі не загинув жоден український боєць, проте двоє дістали поранення. У НАТО опубілкували доповідь, згідно з якою Росія втручалася у вибори та референдуми різних країн за однією схемою.