Випуск новин за 11:00: Фейки Росії про коронавірус. Переможці нацвідбору Євробачення

У випуску новин за 23 лютого станом на 11:00 – росіяни поширюють фейки про коронавірус в інтернеті. Вони використовують фейкові акаунти у найпопулярніших соцмережах. І просувають дезінформацію різними мовами. Переможцем національного відбору Євробачення став гурт Go_A. Всі члени журі поставили максимальний бал групі. Так само проголосували й глядачі.

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40 тисяч бджіл наробили шкоди у Пасадені в Каліфорнії. Вони жили e карнизі місцевого готелю і вилетіли на волю, заполонивши собою всю вулицю. Аби не наражати людей на небезпеку, рятувальники влаштували справжню спецоперацію.

Масштабна аварія в Каліфорнії. Троє людей загинули, 18 дістали травми. Інцидент стався неподалік Сан-Дієго. На місцевій трасі рейсовий автобус на швидкості виїхав на узбіччя і перекинувся на дах.