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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Випуск новин за 11:00: Фейки Росії про коронавірус. Переможці нацвідбору Євробачення

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 лютого станом на 11:00 – росіяни поширюють фейки про коронавірус в інтернеті. Вони використовують фейкові акаунти у найпопулярніших соцмережах. І просувають дезінформацію різними мовами. Переможцем національного відбору Євробачення став гурт Go_A. Всі члени журі поставили максимальний бал групі. Так само проголосували й глядачі.

      Також у випуску:

      Ворог продовжує гатити з мінометів по позиціях наших оборонців. За минулу добу у бік українських воїнів прилетіло 39 мін. Один із них отримав поранення.

      40 тисяч бджіл наробили шкоди у Пасадені в Каліфорнії. Вони жили e карнизі місцевого готелю і вилетіли на волю, заполонивши собою всю вулицю. Аби не наражати людей на небезпеку, рятувальники влаштували справжню спецоперацію.

      Масштабна аварія в Каліфорнії. Троє людей загинули, 18 дістали травми. Інцидент стався неподалік Сан-Дієго. На місцевій трасі рейсовий автобус на швидкості виїхав на узбіччя і перекинувся на дах.

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      Теги: Російська пропаганда Євробачення Випуск новин
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