Випуск новин за 11:00: Фінал Євробачення-2019. Дострокові парламентські вибори в Австрії
У випуску новин за 19 травня станом на 11:00 – У цьогорічному Євробаченні вперше за останні 44 роки перемогли Нідерланди. Співак Дункан Лоренс здобув найбільшу кількість балів серед усіх учасників – 492. В Австрії припинила своє існування коаліція, бо тамтешній віце-прем'єр Гайнц-Крістіан Штрахе втрапив у гучний скандал за участю РФ. Тож в країні мають відбутися дострокові парламентські вибори.
Також у випуску:
Проросійські бойовики збільшили кількість обстрілів на передовій. Лише за минулу добу їх нарахували 18.
У Харкові влаштували вже треті національні змагання "Ігри героїв".
В Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Уайлдер потужним ударом в голову нокаутував Брізіла в 1-у раунді: відеосьогодні , 12:10
-
На землі, де дерева ростуть з людської крові: політики вшанували пам'ять жертв репресійсьогодні , 12:05
-
Перша річниця весілля принца Гаррі і Меган Маркл: що змінилось у їхньому житті після одруженнясьогодні , 10:02
Коментарі