Випуск новин за 11:00: Фінал Євробачення-2019. Дострокові парламентські вибори в Австрії

У випуску новин за 19 травня станом на 11:00 – У цьогорічному Євробаченні вперше за останні 44 роки перемогли Нідерланди. Співак Дункан Лоренс здобув найбільшу кількість балів серед усіх учасників – 492. В Австрії припинила своє існування коаліція, бо тамтешній віце-прем'єр Гайнц-Крістіан Штрахе втрапив у гучний скандал за участю РФ. Тож в країні мають відбутися дострокові парламентські вибори.

Також у випуску: Проросійські бойовики збільшили кількість обстрілів на передовій. Лише за минулу добу їх нарахували 18. У Харкові влаштували вже треті національні змагання "Ігри героїв". В Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій.

Джерело: 24 канал