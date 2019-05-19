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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Випуск новин за 11:00: Фінал Євробачення-2019. Дострокові парламентські вибори в Австрії

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 травня станом на 11:00 – У цьогорічному Євробаченні вперше за останні 44 роки перемогли Нідерланди. Співак Дункан Лоренс здобув найбільшу кількість балів серед усіх учасників – 492. В Австрії припинила своє існування коаліція, бо тамтешній віце-прем'єр Гайнц-Крістіан Штрахе втрапив у гучний скандал за участю РФ. Тож в країні мають відбутися дострокові парламентські вибори.

      Також у випуску:

      Проросійські бойовики збільшили кількість обстрілів на передовій. Лише за минулу добу їх нарахували 18.

      У Харкові влаштували вже треті національні змагання "Ігри героїв". 

      В Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій.

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      Теги: Випуск новин Євробачення Євробачення 2019 Австрія
      Джерело: 24 канал
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