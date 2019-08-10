Випуск новин за 11:00: Хабар за групу інвалідності. Збій електропостачання в Британії
У випуску новин за 10 серпня станом на 11:00 – за статус "інваліда" в експертних комісіях з бійців вимагають гроші. Явище не масове, але поодинокі випадки трапляються по всій Україні. У Великій Британії стався масштабний збій енергопостачання. Без світла лишилась значна частина Англії та Уельсу.
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Джерело: 24 канал
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