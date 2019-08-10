Випуск новин за 11:00: Хабар за групу інвалідності. Збій електропостачання в Британії

У випуску новин за 10 серпня станом на 11:00 – за статус "інваліда" в експертних комісіях з бійців вимагають гроші. Явище не масове, але поодинокі випадки трапляються по всій Україні. У Великій Британії стався масштабний збій енергопостачання. Без світла лишилась значна частина Англії та Уельсу.

Також у випуску: Дональд Трамп чекає на Володимира Зеленського в Білому домі. Вийти на мітинг у Москві закликали популярні російські блогер Юрій Дудь та репер "Оксімірон".

Джерело: 24 канал