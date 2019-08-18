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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 11:00: Нові деталі пожежі в одеському готелі. Теракт у Афганістані

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 серпня станом на 11:00 – Вадима Чорного – власника готелю в ОдесІ, де вчора сталась трагічна пожежа та загинули дев'ять людей, затримали. У столиці Афганістану терорист-смертник увірвався на весілля і підірвав себе просто під час церемонії.

      Також у випуску:

      Російські найманці продовжують обстріли позицій української армії, як наче і не було домовленостей про режим припинення вогню. Минулої доби окупанти вісім разів обстріляли наших воїнів.

      У столиці Бангладеш масштабна пожежа знищила 15 тисяч домівок.

      Скільки в Одесі та Києві незаконних будівництв.

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      Теги: Випуск новин Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Теракт
      Джерело: 24 канал
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