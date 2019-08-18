Випуск новин за 11:00: Нові деталі пожежі в одеському готелі. Теракт у Афганістані
У випуску новин за 18 серпня станом на 11:00 – Вадима Чорного – власника готелю в ОдесІ, де вчора сталась трагічна пожежа та загинули дев'ять людей, затримали. У столиці Афганістану терорист-смертник увірвався на весілля і підірвав себе просто під час церемонії.
Також у випуску:
Російські найманці продовжують обстріли позицій української армії, як наче і не було домовленостей про режим припинення вогню. Минулої доби окупанти вісім разів обстріляли наших воїнів.
У столиці Бангладеш масштабна пожежа знищила 15 тисяч домівок.
Скільки в Одесі та Києві незаконних будівництв.
Джерело: 24 канал
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