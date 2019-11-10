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      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО
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      Випуск новин за 11:00: Обстріли бойовиків на Донбасі. Акція "Свободу Ігорю Мазуру"

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 листопада станом на 11:00 – 18 обстрілів та один поранений солдат. Збройні формування бойовиків ніяк не вгамовуються і влаштовують провокації навіть посеред дня. Напередодні люди зібралися під польським посольством Польщі в Україні, аби підтримати затриманого ветерана АТО.

      Також у випуску:

      У вихідний день відбудеться з'їзд партії "Слуга народу". Там будуть вирішувати, хто стане новим очільником партії, оскільки Дмитро Разумков не може поєднувати цю посаду зі спікерством у парламенті.

      У столиці сталася аварія: службове авто на швидкості в'їхало у таксі з пасажирами. Поліцейські квапились на виклик і водій не впорався з керуванням.

      На східному узбережжі Австралії вирують лісові пожежі. Стихія завдала непоправної шкоди тваринному світу регіону.

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      Теги: Випуск новин Війна Війна на Донбасі Протести Ігор Мазур
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