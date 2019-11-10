Випуск новин за 11:00: Обстріли бойовиків на Донбасі. Акція "Свободу Ігорю Мазуру"

У випуску новин за 10 листопада станом на 11:00 – 18 обстрілів та один поранений солдат. Збройні формування бойовиків ніяк не вгамовуються і влаштовують провокації навіть посеред дня. Напередодні люди зібралися під польським посольством Польщі в Україні, аби підтримати затриманого ветерана АТО.

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У столиці сталася аварія: службове авто на швидкості в'їхало у таксі з пасажирами. Поліцейські квапились на виклик і водій не впорався з керуванням.

На східному узбережжі Австралії вирують лісові пожежі. Стихія завдала непоправної шкоди тваринному світу регіону.