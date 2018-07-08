Випуск новин за 11:00: Пастка у печері в Таїланді. Корупція в Україні

У випуску новин за 8 липня станом на 11:00 – У Таїланді продовжується операція зі спасіння футбольної команди, дітей можуть врятувати у найближчі 3-4 дні. Результати опитування показали, що українці не вірять в те, що з корупцією справді намагаються боротися.

Також у випуску: Атаки ворога тривають по всій лінії фронту, проросійські бойовики застосовують здебільшого стрілецьку зброю. Помер Левко Лук'яненко. У Румунії під час авіашоу розбився винищувач МІГ-21.