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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 11:00: Перенесення виборів у Нігерії. Річниця боїв за Дебальцеве

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 лютого станом на 11:00 – у Нігерії неочікувано перенесли президентські вибори. Голосування мало відбутися 16 лютого, проте за кілька годин до відкриття виборчих дільниць вибори відтермінували на тиждень. В Україні вшановують пам'ять бійців, які загинули внаслідок боїв за Дебальцеве. Тоді російські найманці будь-якою ціною намагались захопити важливий залізничний вузол.

      Також у випуску:

      Російські найманці з гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки, Павлополя, Гнутового, Кримського та Катеринівки.

      Євросоюз готує персональні санкції для росіян.

      Кандидати на пост глави держави вже витратили понад два мільярди гривень на політичну рекламу.

      blog_ava
      Головні новини 16 лютого: заява Меркель про "Північний потік-2" і обвал будівлі вишу в Росії
      сьогодні
      4803
      Теги: Випуск новин Нігерія Дебальцеве Війна на Донбасі Війна
      Джерело: 24 канал
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