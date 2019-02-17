Випуск новин за 11:00: Перенесення виборів у Нігерії. Річниця боїв за Дебальцеве

У випуску новин за 17 лютого станом на 11:00 – у Нігерії неочікувано перенесли президентські вибори. Голосування мало відбутися 16 лютого, проте за кілька годин до відкриття виборчих дільниць вибори відтермінували на тиждень. В Україні вшановують пам'ять бійців, які загинули внаслідок боїв за Дебальцеве. Тоді російські найманці будь-якою ціною намагались захопити важливий залізничний вузол.

Також у випуску: Російські найманці з гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки, Павлополя, Гнутового, Кримського та Катеринівки. Євросоюз готує персональні санкції для росіян. Кандидати на пост глави держави вже витратили понад два мільярди гривень на політичну рекламу.