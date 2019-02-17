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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 11:00: Перенос выборов в Нигерии. Годовщина боев за Дебальцево

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 11:00 – в Нигерии неожиданно перенесли президентские выборы. Голосование должно было состояться 16 февраля, однако за несколько часов до открытия избирательных участков выборы отсрочили на неделю. В Украине почтили память бойцов, погибших в бояхза Дебальцево. Тогда российские наемники любой ценой пытались захватить важный железнодорожный узел.

      Также в выпуске:

      Российские наемники из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Павлополя, Гнутово, Крымского и Катериновки.

      Евросоюз готовит персональные санкции для россиян.

      Кандидаты на пост главы государства уже потратили более двух миллиардов гривен на политическую рекламу.

      blog_ava
      Главные новости 16 февраля: заявление Меркель о "Северном потоке-2" и обвал здания вуза в России
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      Теги: Выпуск новостей Нигерия Дебальцево Война на Донбассе Война
      Источник: 24 канал
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