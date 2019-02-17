Выпуск новостей за 11:00: Перенос выборов в Нигерии. Годовщина боев за Дебальцево
В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 11:00 – в Нигерии неожиданно перенесли президентские выборы. Голосование должно было состояться 16 февраля, однако за несколько часов до открытия избирательных участков выборы отсрочили на неделю. В Украине почтили память бойцов, погибших в бояхза Дебальцево. Тогда российские наемники любой ценой пытались захватить важный железнодорожный узел.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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