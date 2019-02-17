Выпуск новостей за 11:00: Перенос выборов в Нигерии. Годовщина боев за Дебальцево

В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 11:00 – в Нигерии неожиданно перенесли президентские выборы. Голосование должно было состояться 16 февраля, однако за несколько часов до открытия избирательных участков выборы отсрочили на неделю. В Украине почтили память бойцов, погибших в бояхза Дебальцево. Тогда российские наемники любой ценой пытались захватить важный железнодорожный узел.

Также в выпуске: Российские наемники из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Павлополя, Гнутово, Крымского и Катериновки. Евросоюз готовит персональные санкции для россиян. Кандидаты на пост главы государства уже потратили более двух миллиардов гривен на политическую рекламу.