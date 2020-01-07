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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      24 Канал Програми Випуск новин
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Випуск новин за 11:00: Пожежа на Одещині. Юристка-активістка з фальшивим дипломом

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 січня станом на 11:00 – у Чорноморському у вогні загинуло троє людей. Всі вони перебували у невеличкому будівельному вагончику і, ймовірно, були будівельниками. У Львові журналісти-розслідувачі викрили псевдо активістку, яка підробила власні документи про вищу освіту. Мова йде про голову громадської організації "Об’єднання добровольців" Олену Живко.

      Також у випуску:

      Російські найманці напередодні 5 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

      Канада слідом за НАТО, Нідерландами і Швецією тимчасово зупиняє свою навчальну місію в Іраку.

      У Карпатах синоптики попереджають про лавини, а столичні рятувальники про ожеледицю на дорогах.

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      Теги: Випуск новин Пожежа
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