Випуск новин за 11:00: Пожежа на Одещині. Юристка-активістка з фальшивим дипломом

У випуску новин за 7 січня станом на 11:00 – у Чорноморському у вогні загинуло троє людей. Всі вони перебували у невеличкому будівельному вагончику і, ймовірно, були будівельниками. У Львові журналісти-розслідувачі викрили псевдо активістку, яка підробила власні документи про вищу освіту. Мова йде про голову громадської організації "Об’єднання добровольців" Олену Живко.

Також у випуску: Російські найманці напередодні 5 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Канада слідом за НАТО, Нідерландами і Швецією тимчасово зупиняє свою навчальну місію в Іраку. У Карпатах синоптики попереджають про лавини, а столичні рятувальники про ожеледицю на дорогах.