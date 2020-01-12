Випуск новин за 11:00: Пожежі в Австралії злилися в одну. Новий прем'єр Мальти

У випуску новин за 11 січня станом на 11:00 – в Австралії дві пожежі злилися в одну, загальна площа якої становить 6 тисяч квадратних кілометрів. Влада закликає жителів південного сходу країни покинути свої домівки на час небезпеки. На Мальті обрали нового прем'єр-міністра. Ним став Роберт Абела. Він очолив панівну Лейбористську партію.

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Канада не заспокоїться допоки Іран не відповість за збиття "Боїнга". Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

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