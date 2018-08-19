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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Випуск новин за 11:00: Причини ДТП у Польщі. Санкції через "Північний потік-2"

Випуск новин 27 Читать новость на русском

У випуску новин за 19 серпня станом на 11:00 – прокуратура Польщі озвучила попередні висновки про причини аварії автобуса з українськими туристами, який на гірському серпантині зірвався з дороги і скотився з 30-метрового схилу: водій був тверезий, але не впорався з керуванням. У США готують санкції проти компаній, що беруть участь у проекті "Північний потік-2".

Також у випуску:

Вдруге за тиждень і втретє за місяця Київ затопило, про що напередодні попереджали синоптики: на вулицях Басейній та Еспланадній затопило автомобілі, на Антоновича прорвало каналізацію.

Підготовка військового параду до Дня Незалежності.

Зенітна установка "Бук" врізалася у будівлю бізнес-центру "Астарта" під час повернення з репетиції параду до Дня Незалежності, довелось застосовувати буксир.

Результати зустрічі Володимира Путіна та Ангели Меркель.

Теги: Аварії та ДТП Випуск новин Північний потік-2 Санкції
Джерело: 24 канал
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