Випуск новин за 11:00: Реакція Канади на вибори. ДТП у Херсоні

У випуску новин за 22 липня станом на 11:00 – у Херсоні в аварію потрапила автівка, що перевозила виборчі бюлетені. Сталося це о шостій ранку. На перетині двох вулиць не розминулись "Славута" та "Фольксваген". Низка країн світу вже привітала Україну з проведенням демократичних виборів. Першою відреагувала на результати Канада. І пообіцяла подальшу підтримку.

Також у випуску:

На закордонних дільницях вже встигли порахувати всі бюлетені. У лідерах – партія п'ятого президента Петра Порошенка.

На фронті у день голосування бойовики суттєво зменшили свою активність. За добу обстрілювали наші позиції один раз.

Португалію накрили потужні лісові пожежі. Щонайменше два десятки людей постраждали. Вогонь спалахнув ще у суботу в муніципалітеті Каштелу Бранку за 200 кілометрів від столиці Лісабон.