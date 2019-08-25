Випуск новин за 11:00: Питання Росії на саміті G7. Випробування ракети в Україні
У випуску новин за 25 серпня станом на 11:00 – лідери "Великої сімки" обговорили повернення Росії до групи. Втім, за словами журналістів видання "Кіодо", розголошувати деталі цієї дискусії чиновники не хочуть. В Україні вперше з часів незалежності випробували двигун космічної ракети "Циклон-4".
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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