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      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
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      Випуск новин за 11:00: Питання Росії на саміті G7. Випробування ракети в Україні

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 серпня станом на 11:00 – лідери "Великої сімки" обговорили повернення Росії до групи. Втім, за словами журналістів видання "Кіодо", розголошувати деталі цієї дискусії чиновники не хочуть. В Україні вперше з часів незалежності випробували двигун космічної ракети "Циклон-4".

      Також у випуску: 

      Україну з Днем Незалежності привітали посеред Санкт-Петербурга, рідного міста Володимира Путіна.

      У київському метро на десяти станціях більше не продаватимуть і не поповнюватимуть електронні картки для проїзду.

      Відтепер щорічно 29 серпня відзначатимуть День пам'яті захисників України.

      У столиці влаштували спортивний забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Випуск новин Саміт G7
      Джерело: 24 канал
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