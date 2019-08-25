Випуск новин за 11:00: Питання Росії на саміті G7. Випробування ракети в Україні

У випуску новин за 25 серпня станом на 11:00 – лідери "Великої сімки" обговорили повернення Росії до групи. Втім, за словами журналістів видання "Кіодо", розголошувати деталі цієї дискусії чиновники не хочуть. В Україні вперше з часів незалежності випробували двигун космічної ракети "Циклон-4".

Також у випуску: Україну з Днем Незалежності привітали посеред Санкт-Петербурга, рідного міста Володимира Путіна. У київському метро на десяти станціях більше не продаватимуть і не поповнюватимуть електронні картки для проїзду. Відтепер щорічно 29 серпня відзначатимуть День пам'яті захисників України. У столиці влаштували спортивний забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України".

Джерело: 24 канал