Випуск новин за 11:00: Ситуація на Донбасі. Аварія на залізниці в Індії

У випуску новин за 3 лютого станом на 11:00 – минулої доби проросійські бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Били переважно з мінометів, БМП та гранатометів, двоє українських військових отримали поранення. На Сході Індії потяг зійшов з рейок, щонайменше семеро людей загинули, а понад 29 отримали поранення. Наразі причина аварії не відома.

Також у випуску: Голова ПЦУ Епіфаній офіційно вступив на престол. США оприлюднили офіційну заяву про вихід з Договору про нерозповсюдження ракет середньої і малої дальності.