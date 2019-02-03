Випуск новин за 11:00: Ситуація на Донбасі. Аварія на залізниці в Індії
У випуску новин за 3 лютого станом на 11:00 – минулої доби проросійські бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Били переважно з мінометів, БМП та гранатометів, двоє українських військових отримали поранення. На Сході Індії потяг зійшов з рейок, щонайменше семеро людей загинули, а понад 29 отримали поранення. Наразі причина аварії не відома.
Також у випуску:
Голова ПЦУ Епіфаній офіційно вступив на престол.
США оприлюднили офіційну заяву про вихід з Договору про нерозповсюдження ракет середньої і малої дальності.
Джерело: 24 канал
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