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      Випуск новин за 11:00: Скасування рейсів з Кіпру. Пішла з життя Бекешкіна

      Випуск новин -

      У випуску новин за 14 березня станом на 11:00 – компанія скасувала свій рейс з Кіпру на сьогодні через низький попит на квитки. Про це повідомляє консульство України в республіці. Сьогодні передчасно померла соціолог Ірина Бекешкіна. Про смерть повідомили на сайті Фонду "Демократичні ініціативи", директором якого була Бекешкіна.

      Також у випуску:

      Гео Лерос більше не радник Зеленського. Президент звільнив нардепа "Слуги народу" з посади свого позаштатного радника. 

      На передовій унаслідок ворожих обстрілів минулої доби четверо українських військових зазнали поранень.

      У США за добу 5 тисяч випадків коронавірусу. 

      В "Слузі народу" назвали ідею вступити в перемовини з бойовиками спробою вийти з глухого кута
      сьогодні
      Теги: Кіпр Випуск новин
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