Випуск новин за 11:00: Скасування рейсів з Кіпру. Пішла з життя Бекешкіна

У випуску новин за 14 березня станом на 11:00 – компанія скасувала свій рейс з Кіпру на сьогодні через низький попит на квитки. Про це повідомляє консульство України в республіці. Сьогодні передчасно померла соціолог Ірина Бекешкіна. Про смерть повідомили на сайті Фонду "Демократичні ініціативи", директором якого була Бекешкіна.

Також у випуску: Гео Лерос більше не радник Зеленського. Президент звільнив нардепа "Слуги народу" з посади свого позаштатного радника. На передовій унаслідок ворожих обстрілів минулої доби четверо українських військових зазнали поранень. У США за добу 5 тисяч випадків коронавірусу.