Випуск новин за 11:00: Скасування рейсів з Кіпру. Пішла з життя Бекешкіна
У випуску новин за 14 березня станом на 11:00 – компанія скасувала свій рейс з Кіпру на сьогодні через низький попит на квитки. Про це повідомляє консульство України в республіці. Сьогодні передчасно померла соціолог Ірина Бекешкіна. Про смерть повідомили на сайті Фонду "Демократичні ініціативи", директором якого була Бекешкіна.
Також у випуску:
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