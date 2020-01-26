Випуск новин за 11:00: Смертельна аварія під Києвом. Збиття вертольоту з українським екіпажем

У випуску новин за 26 січня станом на 11:00 – на Броварському шосе зіштовхнулися автомобіль "Рено" з машиною "Кіа". Загинула одна людина. Причини аварії на разі з'ясовують слідчі. В Афганістані збили молдовський вертоліт з українським екіпажем. Напад скоїли бойовики Талібів. Про це повідомили представники молдовського Управління цивільної авіації.

Також у випуску: У Штабі Об'єднаних сил зафіксували 10 ворожих обстрілів. Бойовики знову били із забороненої Мінськом зброї. Тим часом в аеропорту Бориспіль всім, хто прибуває з Китаю, мають намір міряти температуру. Щонайменше 11 загиблих та 16 зниклих безвісти – такі наслідки рекордних злив на південному сході Бразилії.