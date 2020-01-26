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      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
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      Випуск новин за 11:00: Смертельна аварія під Києвом. Збиття вертольоту з українським екіпажем

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 січня станом на 11:00 – на Броварському шосе зіштовхнулися автомобіль "Рено" з машиною "Кіа". Загинула одна людина. Причини аварії на разі з'ясовують слідчі. В Афганістані збили молдовський вертоліт з українським екіпажем. Напад скоїли бойовики Талібів. Про це повідомили представники молдовського Управління цивільної авіації.

      Також у випуску:

      У Штабі Об'єднаних сил зафіксували 10 ворожих обстрілів. Бойовики знову били із забороненої Мінськом зброї.

      Тим часом в аеропорту Бориспіль всім, хто прибуває з Китаю, мають намір міряти температуру.

      Щонайменше 11 загиблих та 16 зниклих безвісти – такі наслідки рекордних злив на південному сході Бразилії.

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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП
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