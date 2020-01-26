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      Выпуск новостей за 11:00: Смертельная авария под Киевом. Сбитие вертолета с украинским экипажем

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 11:00 – на Броварском шоссе столкнулись автомобиль "Рено" с машиной "Киа". Погиб один человек. Причины аварии на данный момент выясняют следователи. В Афганистане сбили молдавский вертолет с украинским экипажем. Нападение совершили боевики Талибов. Об этом сообщили представители молдавского Управления гражданской авиации.

      Также в выпуске:

      В Штабе Объединенных сил зафиксировали 10 вражеских обстрелов. Боевики снова били из запрещенного Минском оружия.

      Тем временем в аэропорту Борисполь всем, кто прибывает из Китая, намерены измерять температуру.

      По меньшей мере 11 погибших и 16 пропавших без вести – таковы последствия рекордных ливней на юго-востоке Бразилии.

      26 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
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      Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей
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