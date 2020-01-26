Выпуск новостей за 11:00: Смертельная авария под Киевом. Сбитие вертолета с украинским экипажем
В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 11:00 – на Броварском шоссе столкнулись автомобиль "Рено" с машиной "Киа". Погиб один человек. Причины аварии на данный момент выясняют следователи. В Афганистане сбили молдавский вертолет с украинским экипажем. Нападение совершили боевики Талибов. Об этом сообщили представители молдавского Управления гражданской авиации.
Также в выпуске:
В Штабе Объединенных сил зафиксировали 10 вражеских обстрелов. Боевики снова били из запрещенного Минском оружия.
Тем временем в аэропорту Борисполь всем, кто прибывает из Китая, намерены измерять температуру.
По меньшей мере 11 погибших и 16 пропавших без вести – таковы последствия рекордных ливней на юго-востоке Бразилии.
Выбор редакции
-
Маленькая девочка подумала, что невеста, которую она встретила, ее принцесса: невероятные фотосегодня , 12:01
-
Певица Лана Дель Рей впервые осуществила выход со своим бойфрендом-полицейским: фотосегодня , 11:41
-
"Как долго продержится Украина": новую запись разговора Трампа обнародовали в сетисегодня , 11:16