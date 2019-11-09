Випуск новин за 11:00: Суд ООН на боці України. Масштабні протести у Чилі

У випуску новин за 9 листопада станом на 11:00 – Міжнародна Феміда може визнати Росію винною у фінансуванні тероризму на Донбасі. Стовбур диму на кілька метрів угору посеред столиці Чилі. В Сантьяго горів університет. За інформацією місцевих ЗМІ, його підпалили мітингувальники.

Також у випуску: У лікарні помер поранений напередодні військовий. А на лінії вогню понад десяток обстрілів та знову поранений боєць. В Австралії не стихають пожежі. Щонайменше двоє загиблих та двоє зниклих безвісти. Масштабна ДТП сталася напередодні ввечері у столиці. Нетверезий водій на швидкості потрощив 9 машин.