Випуск новин за 11:00: Суд ООН на боці України. Масштабні протести у Чилі
У випуску новин за 9 листопада станом на 11:00 – Міжнародна Феміда може визнати Росію винною у фінансуванні тероризму на Донбасі. Стовбур диму на кілька метрів угору посеред столиці Чилі. В Сантьяго горів університет. За інформацією місцевих ЗМІ, його підпалили мітингувальники.
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У лікарні помер поранений напередодні військовий. А на лінії вогню понад десяток обстрілів та знову поранений боєць.
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Масштабна ДТП сталася напередодні ввечері у столиці. Нетверезий водій на швидкості потрощив 9 машин.
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