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      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      Випуск новин за 11:00: Суд ООН на боці України. Масштабні протести у Чилі

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 листопада станом на 11:00 – Міжнародна Феміда може визнати Росію винною у фінансуванні тероризму на Донбасі. Стовбур диму на кілька метрів угору посеред столиці Чилі. В Сантьяго горів університет. За інформацією місцевих ЗМІ, його підпалили мітингувальники.

      Також у випуску:

      У лікарні помер поранений напередодні військовий. А на лінії вогню понад десяток обстрілів та знову поранений боєць.

      В Австралії не стихають пожежі. Щонайменше двоє загиблих та двоє зниклих безвісти.

      Масштабна ДТП сталася напередодні ввечері у столиці. Нетверезий водій на швидкості потрощив 9 машин. 

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Судді ООН Протести Чилі Пожежа
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