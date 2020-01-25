Випуск новин за 11:00: Сурков пішов у відставку. Смерть від грипу у Дніпрі
У випуску новин за 25 січня станом на 11:00 – російський політолог Олексій Чеснаков повідомив, що помічник Володимира Путіна Владислав Сурков пішов з державної служби. Першу смерть від грипу зафіксували у Дніпрі. Там помер дворічний хлопчик. Він занедужав 20 січня, а ускладнення розвинулись миттєво.
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