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      Випуск новин за 11:00: Сварка Коломойського та Шустера в прямому ефірі. Оновлення влади

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 вересня станом на 11:00 – Олігарх Ігор Коломойський та ведучий Савік Шустер посварились в прямому ефірі одного з телеканалів. Коломойський вимагав в Шустера повернути більше двох мільйонів доларів за, нібито, порушення давнього контракту. Обрана влада і далі підчищає ряди попередників. Відомство за відомством, структура за структурою - усюди з'являються нові обличчя.

      Також у випуску:

      В Києві вщент згорів електрокар одразу після того, як зарядив акумулятор.

      Україна опинилася в епіцентрі скандалу через те, що один з американських розвідників подав скаргу до генерального інспектора стосовно обіцянки Дональда Трампа, яку той дав одному зі світових лідерів під час телефонної розмови.

      Впродовж доби поранення на фронті отримали троє українських військових.

      blog_ava
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      Теги: Ігор Коломойський Випуск новин Савік Шустер
      Джерело: 24 канал
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