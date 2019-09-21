Выпуск новостей за 11:00 Ссора Коломойского и Шустера в прямом эфире. Обновление власти

В выпуске новостей за 21 сентября по состоянию на 11:00 – Олигарх Игорь Коломойский и ведущий Савик Шустер поссорились в прямом эфире одного из телеканалов. Коломойский требовал у Шустера вернуть более двух миллионов долларов за якобы нарушения давнего контракта. Избранная власть подчищает ряды предшественников. Ведомство за ведомство, структура за структурой – всюду появляются новые лица.

Также в выпуске: В Киеве дотла сгорел электрокар сразу после того, как зарядил аккумулятор. Украина оказалась в эпицентре скандала из-за того, что один из американских разведчиков подал жалобу к генеральному инспектору относительно обещания Дональда Трампа, которое тот дал одному из мировых лидеров во время телефонного разговора. В течение суток ранения на фронте получили трое украинских военных.

Источник: 24 канал