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      Выпуск новостей за 11:00 Ссора Коломойского и Шустера в прямом эфире. Обновление власти

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 сентября по состоянию на 11:00 – Олигарх Игорь Коломойский и ведущий Савик Шустер поссорились в прямом эфире одного из телеканалов. Коломойский требовал у Шустера вернуть более двух миллионов долларов за якобы нарушения давнего контракта. Избранная власть подчищает ряды предшественников. Ведомство за ведомство, структура за структурой – всюду появляются новые лица.

      Также в выпуске:

      В Киеве дотла сгорел электрокар сразу после того, как зарядил аккумулятор.

      Украина оказалась в эпицентре скандала из-за того, что один из американских разведчиков подал жалобу к генеральному инспектору относительно обещания Дональда Трампа, которое тот дал одному из мировых лидеров во время телефонного разговора.

      В течение суток ранения на фронте получили трое украинских военных.

      blog_ava
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      Теги: Игорь Коломойский Савик Шустер Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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