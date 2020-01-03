Випуск новин за 11:00: Температурний рекорд в Норвегії. Ситуація на фронті

У випуску новин за 3 січня станом на 11:00 – в Норвегії зареєстрували новий температурний рекорд взимку: 19 градусів тепла. Насолодитися майже літньою погодою могли жителі містечка Сундалсора на заході країни. Російські найманці продовжують обстрілювати позиції українських військових. Учора терористи чотири рази порушили режим припинення вогню.

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