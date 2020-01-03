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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 11:00: Температурний рекорд в Норвегії. Ситуація на фронті

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 січня станом на 11:00 – в Норвегії зареєстрували новий температурний рекорд взимку: 19 градусів тепла. Насолодитися майже літньою погодою могли жителі містечка Сундалсора на заході країни. Російські найманці продовжують обстрілювати позиції українських військових. Учора терористи чотири рази порушили режим припинення вогню.

      Також у випуску: 

      В Латвії набув чинності новий закон про дітей негромадян. Ті, хто народився після 1 січня 2020 року, автоматично набувають громадянство країни.

      Військові США у Багдаді ліквідували іранського генерала Касіма Сулеймані. Він загинув під час трьох авіаударів по військовій базі поруч з аеропортом іракської столиці.

      У Державному бюро розслідувань призначили керівника відділу з розслідування справ Майдану. Тепер їх куруватиме Олександр Буряк.

      Адвокат Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, клопотатиме про повторне проведення слідчого експерименту.

       

       

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      Теги: Новини України Випуск новин Норвегія Погода Війна на Донбасі
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