Випуск новин за 11:00: Тіла журналістів у Москві. Диво гальмування
У випуску новин за 5 серпня станом на 11:00 – тіла трьох російських журналістів доставили проти ночі неділі у Москву. Літак із Парижа, куди їх спочатку доставили з Африки, приземлився в аеропорту Шереметьєво, їх мають оглянути співробітники Слідчого комітету Росії. Диво гальмування: авто на швидкості влетіло в АЗС, пролетіло у повітрі кілька метрів та збило клумбу
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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