Випуск новин за 11:00: Тіла журналістів у Москві. Диво гальмування

У випуску новин за 5 серпня станом на 11:00 – тіла трьох російських журналістів доставили проти ночі неділі у Москву. Літак із Парижа, куди їх спочатку доставили з Африки, приземлився в аеропорту Шереметьєво, їх мають оглянути співробітники Слідчого комітету Росії. Диво гальмування: авто на швидкості влетіло в АЗС, пролетіло у повітрі кілька метрів та збило клумбу

Також у випуску: Сенцов відмовився сповідатися російському священику. Бойовики активізувались: один військовий загинув. Слони налякали відпочивальників, прийшовши у приватний будинок напитися води з басейну.