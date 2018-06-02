Випуск новин за 11:00: Трамп і Кім Чен Ин зустрінуться. Флешмоб у Харкові

У випуску новин за 2 червня станом на 11:00 – самміт за участі Дональда Трампа та Кім Чен Ина запланований на 12 червня у Сінгапурі. У Харкові під час флешмобу сотні дітей виконали найвідоміші світові хіти.

Також у випуску: Проросійські бойовики на Сході України відкривають вогонь на ураження по мирних жителях селища Південне. Групу журналістів викликали до Служби безпеки України, учасники зустрічі підписали документ про нерозголошення. Спецавто поліції, яке збило 13-річного велосипедиста, входить до кортежу президента. У Парижі відбулась акція на підтримку Олега Сенцова.