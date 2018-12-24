Випуск новин за 11:00: Указ Трампа щодо Сирії. Синьо-жовта ялинка у Болгарії

У випуску новин за 24 грудня станом на 11:00 – Трамп підписав наказ про виведення американських військ із Сирії, як повідомляє CNN, проте офіційно про це ще не оголосили. Росія подарувала Болгарії ялинку, а люди – повісили на неї сині і жовті кораблі з іменами полонених українських моряків. Місцеві правоохоронці припинили акцію, утім, сили не застосовували.

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