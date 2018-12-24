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      Выпуск новостей за 11:00: Указ Трампа относительно Сирии. Сине-желтая елка в Болгарии

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      В выпуске новостей за 24 декабря, по состоянию на 11:00 – Трамп подписал приказ о выводе американских войск из Сирии, как сообщает CNN, однако официально об этом еще не объявили. Россия подарила Болгарии елку, а люди – повесили на нее синие и желтые корабли с именами пленных украинских моряков. Местные правоохранители прекратили акцию, впрочем, силы не применяли.

      Также в выпуске:

      Страшная стихия в Индонезии унесла жизни почти 300 человек, более 10 тысяч остались без крова.

      За прошедшие сутки нападений со стороны врага не было, но уже утром пророссийские боевики возле Песков обстреляли позиции наших защитников из пулеметов.

      России нужен повод для агрессии в Украине, по мнению Курта Волкера, спецпредставителя США по вопросам Украины.

      В Житомире студент местного технологического университета создал компьютерный симулятор управления троллейбусом.

      Теги: Болгария Война в Сирии Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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