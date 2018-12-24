Выпуск новостей за 11:00: Указ Трампа относительно Сирии. Сине-желтая елка в Болгарии

В выпуске новостей за 24 декабря, по состоянию на 11:00 – Трамп подписал приказ о выводе американских войск из Сирии, как сообщает CNN, однако официально об этом еще не объявили. Россия подарила Болгарии елку, а люди – повесили на нее синие и желтые корабли с именами пленных украинских моряков. Местные правоохранители прекратили акцию, впрочем, силы не применяли.

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