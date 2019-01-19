Випуск новин за 11:00: Вибух у соборі в Сумах. Ситуація на фронті
У випуску новин за 19 січня станом на 11:00 – під час вечірнього богослужіння до Спасо-Преображенського собору в Сумах кинули вибухівку. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У поліції справу розслідують як хуліганство. Поблизу селища Піски воїни ЗСУ спалили вантажівку бойовиків із боєкомплектом: ворог намагався доставити його на одну зі своїх позицій.
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Джерело: 24 канал
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