Випуск новин за 11:00: Вибух у соборі в Сумах. Ситуація на фронті

У випуску новин за 19 січня станом на 11:00 – під час вечірнього богослужіння до Спасо-Преображенського собору в Сумах кинули вибухівку. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У поліції справу розслідують як хуліганство. Поблизу селища Піски воїни ЗСУ спалили вантажівку бойовиків із боєкомплектом: ворог намагався доставити його на одну зі своїх позицій.

Також у випуску: Правоохоронці закрили провадження за фактом смерті льотчика Владислава Волошина. У Чехії відзначають 50-ті роковини з дня самоспалення студента Яна Палаха. Тисячі людей у Гданську прийшли віддати шану вбитому Павлу Адамовічу. У Мексиці через вибух трубопроводу загинули щонайменше 21 особа.