Випуск новин за 11:00: Зміна місця голосування. Новий голова ОДА Херсонщини
У випуску новин за 14 липня станом на 11:00 – своє місце голосування на позачергових парламентських виборах змінили понад 200 тисяч виборців. Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва.
Також у випуску:
Через потужні обстріли на Донбасі двоє українських військових отримали поранення.
У Нью-Йорку щонайменше 70 тисяч людей залишились без світла напередодні ввечері.
Наймасштабніша руханка літа 2019 року відбулась у Києві.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі