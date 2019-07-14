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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 11:00: Зміна місця голосування. Новий голова ОДА Херсонщини

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 липня станом на 11:00 – своє місце голосування на позачергових парламентських виборах змінили понад 200 тисяч виборців. Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва.

      Також у випуску:

      Через потужні обстріли на Донбасі двоє українських військових отримали поранення.

      У Нью-Йорку щонайменше 70 тисяч людей залишились без світла напередодні ввечері.

      Наймасштабніша руханка літа 2019 року відбулась у Києві.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Випуск новин Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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