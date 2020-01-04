12:19
4 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Лєнка "Зоркий Глаз" і українські ракети. Шамана в президенти
      Вєсті Кремля
      20:43, 3 січня
      Вєсті.UA. Жир: Дух Януковича в Дубінському. Труханов спалився
      Вєсті.UA
      19:10, 3 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Випуск новин за 11:00: Зупинка реактору на АЕС. Альтернатива феєрверкам у Шанхаї

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 січня станом на 11:00 – на Южно-Українській атомній електростанції екстрено зупинили один з реакторів. Все через систему автоматичного захисту, яка спрацювала о 5 ранку. У китайському Шанхаї показали альтернативу новорічним феєрверкам. У центрі міста влаштували новорічне світлове шоу, піднявши у небо дві тисячі дронів.

      Також у випуску:

      Важке озброєння бойовиків із порушенням лінії відведення виявили спостерігачі ОБСЄ.

      Восьмеро дітей опинились в реанімації через вибух у сільському клубі на Тернопільщині.

      США завдали нового авіаудару по Іраку.

      Генерал зі США оцінив ймовірність прямої збройної агресії Росії на чорноморському напрямку
      сьогодні
      13872
      Теги: АЕС Випуск новин Китай
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Гарячка навколо "диво-зброї" Путіна, – Frankfurter Allgemeine
      Світові Медіа 117
      сьогодні , 08:40 Новый год в СССР: каким он был на самом деле
      Максим Мирович 1737
      сьогодні , 07:40 В якому віці українці ідуть на першу роботу: інфографіка
      Анна Запотоцька 521
      сьогодні , 01:00 Це був постапокаліпсис: вражаюча розповідь "кіборга" про бої за Донецький аеропорт
      Віталій Дейнега 2457
      3 січня , 22:47 О котрій потрібно лягти спати, щоб виспатись: таблиця
      Едуард Хомченко 9655
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук