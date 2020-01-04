Випуск новин за 11:00: Зупинка реактору на АЕС. Альтернатива феєрверкам у Шанхаї

У випуску новин за 4 січня станом на 11:00 – на Южно-Українській атомній електростанції екстрено зупинили один з реакторів. Все через систему автоматичного захисту, яка спрацювала о 5 ранку. У китайському Шанхаї показали альтернативу новорічним феєрверкам. У центрі міста влаштували новорічне світлове шоу, піднявши у небо дві тисячі дронів.

Також у випуску: Важке озброєння бойовиків із порушенням лінії відведення виявили спостерігачі ОБСЄ. Восьмеро дітей опинились в реанімації через вибух у сільському клубі на Тернопільщині. США завдали нового авіаудару по Іраку.