Випуск новин за 11:00: Зупинка реактору на АЕС. Альтернатива феєрверкам у Шанхаї
У випуску новин за 4 січня станом на 11:00 – на Южно-Українській атомній електростанції екстрено зупинили один з реакторів. Все через систему автоматичного захисту, яка спрацювала о 5 ранку. У китайському Шанхаї показали альтернативу новорічним феєрверкам. У центрі міста влаштували новорічне світлове шоу, піднявши у небо дві тисячі дронів.
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