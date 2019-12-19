Випуск новин за 12:00: Домовленості у Мінську. Відео силовиків про міну Антоненка

У випуску новин за 19 грудня станом на 12:00 – у Мінську так і не змогли домовитися про дату припинення вогню. Попри те, що переговори тристоронньої контактної групи тривали до пізнього вечора. Силовики оприлюднили відео того, як виявили міну в помешканні Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета.

Також у випуску: Синоптики обіцяють теплу та сонячну погоду. В Україні стартує цикл різдвяно-новорічних свят. У США проголосували за імпічмент Дональду Трампу.