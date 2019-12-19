13:56
19 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВОЛОДИМИР ПУТІН ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Барецький – батько Грети Тунберг. "Новинки" від російської армії
      Вєсті Кремля
      22:06, 18 грудня
      Вєсті.UA: Нова витівка від Луценка. Баканов хоче стати Джокером
      Вєсті.UA
      20:07, 18 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВОЛОДИМИР ПУТІН ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Випуск новин за 12:00: Домовленості у Мінську. Відео силовиків про міну Антоненка

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 грудня станом на 12:00 – у Мінську так і не змогли домовитися про дату припинення вогню. Попри те, що переговори тристоронньої контактної групи тривали до пізнього вечора. Силовики оприлюднили відео того, як виявили міну в помешканні Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета.

      Також у випуску:

      Синоптики обіцяють теплу та сонячну погоду.

      В Україні стартує цикл різдвяно-новорічних свят.

      У США проголосували за імпічмент Дональду Трампу.

      5 ідей для новорічного декору кімнати в 2020 році: фото
      сьогодні
      7202
      Теги: Випуск новин Мінськ Мінські домовленості
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:35 Імпічмент президента США: чому Трампу оголосили недовіру
      Олена Кук 3519
      сьогодні , 12:30 Чи можна продавати українські землі: що відомо про мораторій
      Антон Голобородько 134
      сьогодні , 12:00 Особый статус Севастополя и жизнь города до аннексии: воспоминания Казарина
      Павло Казарін 299
      сьогодні , 10:01 "Вечный заниматель" с миллиардными убытками: что известно о китайском покупателе "Мотор Сич"
      2978
      сьогодні , 10:00 Пример Украины для России, или Запрос на реальные выборы
      Блог Соцмережі 299
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук