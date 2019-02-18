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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 12:00: Закриття гучних справ НАБУ. Євродепутатів не пустили до Венесуели

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 лютого станом на 12:00 – детективи НАБУ та САП через відсутність доказів закрили гучні справи щодо весілля сина Юрія Луценка та поїздки Валерії Гонтаревої на Мальдіви. Членів делегації Європарламенту затримали в аеропорту й не пустили до Венесуели.

      Також у випуску:

      У Вашингтоні вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

      Використовуючи важке озброєння, по військових за добу випустили 55 мін.

      Погіршився стан Сергія Скрипаля, якого спробували отруїти російські спецслужби у березні минулого року.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин НАБУ
      Джерело: 24 канал
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