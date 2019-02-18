Випуск новин за 12:00: Закриття гучних справ НАБУ. Євродепутатів не пустили до Венесуели
У випуску новин за 18 лютого станом на 12:00 – детективи НАБУ та САП через відсутність доказів закрили гучні справи щодо весілля сина Юрія Луценка та поїздки Валерії Гонтаревої на Мальдіви. Членів делегації Європарламенту затримали в аеропорту й не пустили до Венесуели.
Також у випуску:
У Вашингтоні вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.
Використовуючи важке озброєння, по військових за добу випустили 55 мін.
Погіршився стан Сергія Скрипаля, якого спробували отруїти російські спецслужби у березні минулого року.
Джерело: 24 канал
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