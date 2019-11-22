Випуск новин за 12:00: Автотроща у Києві. Голодування адвокатки родин Героїв Небесної Сотні

У випуску новин за 22 листопада станом на 12:00 – ранці на столичному Подолі елітний Porsche зніс на великій швидкості світлофор, зачепив дорожній відбійник, перелетів через паркан, а потім перекинувся на дах. Адвокатка родин Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування. Не вживатиме їжу, доки не відновлять слідство у справах Майдану.

Також у випуску: Черговий раунд слухань щодо захоплення українських кораблів починається в Арбітражному трибуналі. Аеропорт Одеси досі не приймає літаки. Усі рейси щонайменше до 14-ї години скасували через аварійну посадку турецького літака напередодні ввечері. Україна оскаржила рішення італійського суду у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Єдина кандидатка на посаду голови Держкіно Юлія Сінькевич не пройшла співбесіду з комісією Нацагентства з питань держслужби.