Випуск новин за 12:00: Автотроща у Києві. Голодування адвокатки родин Героїв Небесної Сотні
У випуску новин за 22 листопада станом на 12:00 – ранці на столичному Подолі елітний Porsche зніс на великій швидкості світлофор, зачепив дорожній відбійник, перелетів через паркан, а потім перекинувся на дах. Адвокатка родин Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування. Не вживатиме їжу, доки не відновлять слідство у справах Майдану.
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