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      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Випуск новин за 12:00: Автотроща в Броварах. Пошуки вибухівки у метро Києва

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 листопада станом на 12:00 – у Броварах Peugeot вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся Daewoo Lanos. Жінку-водія цієї машини врятувати не вдалося – загинула одразу. У Столичній підземці знову шукали вибухівку. З ранку в поліцію зателефонували невідомі та повідомили про мінування центральних станції — Майдану Незалежності на Палац спорту.

      Також у випуску:

      В метро Окленда у штаті Каліфорнія врятували необачного пасажира, який намагаючись пройти краєм платформи не втримався і впав на колії прямо перед потягом.

      У Харкові зафіксували перший випадок дифтерії за 11 років. Захворіла 29-річна жінка.

      В центрі Рівного згорів ресторан. Опіки обличчя та рук отримав охоронець, який самостійно взявся гасити пожежу до приїзду рятувальників.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП
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