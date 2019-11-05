Випуск новин за 12:00: Автотроща в Броварах. Пошуки вибухівки у метро Києва

У випуску новин за 5 листопада станом на 12:00 – у Броварах Peugeot вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся Daewoo Lanos. Жінку-водія цієї машини врятувати не вдалося – загинула одразу. У Столичній підземці знову шукали вибухівку. З ранку в поліцію зателефонували невідомі та повідомили про мінування центральних станції — Майдану Незалежності на Палац спорту.

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