Випуск новин за 12:00: Автотроща в Броварах. Пошуки вибухівки у метро Києва
У випуску новин за 5 листопада станом на 12:00 – у Броварах Peugeot вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся Daewoo Lanos. Жінку-водія цієї машини врятувати не вдалося – загинула одразу. У Столичній підземці знову шукали вибухівку. З ранку в поліцію зателефонували невідомі та повідомили про мінування центральних станції — Майдану Незалежності на Палац спорту.
Також у випуску:
В метро Окленда у штаті Каліфорнія врятували необачного пасажира, який намагаючись пройти краєм платформи не втримався і впав на колії прямо перед потягом.
У Харкові зафіксували перший випадок дифтерії за 11 років. Захворіла 29-річна жінка.
В центрі Рівного згорів ресторан. Опіки обличчя та рук отримав охоронець, який самостійно взявся гасити пожежу до приїзду рятувальників.
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