Випуск новин за 12:00: Безпекова конференція в Німеччині. Потужний шторм у США

У випуску новин за 15 лютого станом на 12:00 – у Німеччині розпочалася Мюнхенська безпекова конференція. Петро Порошенко відвідає захід та представить там докази втручання Росії у вибори в Україні. Північ Каліфорнії накрив потужний шторм: за 24 години там випало до семи сантиметрів опадів. Щонайменше двоє осіб загинули.

Також у випуску: В Україні вшановують пам'ять загиблих солдат на війні в Афганістані. Суд обрав Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді арешту на 17 днів з правом внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень. Смертник в автомобілі в'їхав у військовий конвой у штаті Кашмір – 100 кілограмів вибухівки спричинили загибель щонайменше 40 солдатів. У Харкові люди вийшли на мітинг за обіцянку оплати, хоча кандидатом, за якого ті мали виступати, назвали маньяка-убивцю Онопрієнка.