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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 12:00: COVID-19 у Збройних силах України. Контроль ринків

      Випуск новин -

      У випуску новин за 27 квітня станом на 12:00 – у Збройних силах України за добу виявили 9 нових випадків коронавірусу. Найбільше на Харківщині, де діагноз підтвердили у 6 військовослужбовців. Контролювати роботу ринків будуть виключно держструктури. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Рекордну кількість смертей від COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби.

      Вже цього четверга міністри закордонних справ Нормандської четвірки "зустрінуться" у форматі відеоконференції.

      Світовий банк виділив Україні додаткові 135 мільйонів доларів на медицину.

      Автор: Кароліна Король
      Теги: Збройні сили України Випуск новин
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