Випуск новин за 12:00: День Збройних Сил України. Хвиля грипу та ГРВІ

У випуску новин за 6 грудня станом на 12:00 – в Україні відзначають День Збройних сил, започаткований 1993 року. Президент та головнокомандувач Порошенко вшанував загиблих героїв у Залі Пам'яті міноборони, після чого зустрівся з ДШВ на Житомирщині. Протягом тижня в Україні на грип та ГРВІ захворіло понад 200 тисяч українців.

Також у випуску:

У супермаркеті Харкова правоохоронець застрелив покупця, який накинувся на того з ножем і кілька разів вдарив у шию.

Протягом доби ворог 15 разів вів вогонь по наших позиціях, один військовий поранений.

День у Верховній Раді: депутати розглядатимуть низку важливих законопроектів.

В УПЦ КП спростовують чутки про відмову Філарета від престолу