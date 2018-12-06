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      Випуск новин за 12:00: День Збройних Сил України. Хвиля грипу та ГРВІ

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 грудня станом на 12:00 – в Україні відзначають День Збройних сил, започаткований 1993 року. Президент та головнокомандувач Порошенко вшанував загиблих героїв у Залі Пам'яті міноборони, після чого зустрівся з ДШВ на Житомирщині. Протягом тижня в Україні на грип та ГРВІ захворіло понад 200 тисяч українців.

      Також у випуску:

      У супермаркеті Харкова правоохоронець застрелив покупця, який накинувся на того з ножем і кілька разів вдарив у шию. 

      Протягом доби ворог 15 разів вів вогонь по наших позиціях, один військовий поранений.

      День у Верховній Раді: депутати розглядатимуть низку важливих законопроектів.

      В УПЦ КП спростовують чутки про відмову Філарета від престолу 

      Теги: Збройні Сили України Випуск новин Грип в Україні
      Джерело: 24 канал
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